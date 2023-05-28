Іран має прямий шлях для відправки зброї та дронів до Росії, - CNN

Як зазначають експерти, у міру поглиблення співпраці між двома Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль та мінометних снарядів, які російський уряд закупив у Ірану для підтримки своєї повномасштабної військової агресії проти України.

Згідно з моніторинговими даними, судна в регіоні все частіше стають "темними", що свідчить про зростання прагнення приховати переміщення товарів, йдеться в публікації.

У 2022 році дані Lloyd's List Intelligence виявили вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за судами на Каспії. Це сталося невдовзі після того, як Київ та Вашингтон заявили, що минулого літа Москва купила безпілотники у Тегерана.

Минулої осені побільшало використання РФ іранських безпілотників, у тому числі проти критично важливої енергетичної інфраструктури в Україні.

"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через межі країн - у них немає можливості або мотиву забороняти такого штибу обміни", - заявляє провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі.

Маршрут через Каспійське море, яким Іран може передавати РФ зброю і дрони (фото: cnn.com)

Зазначається, що Азербайджан, Туркменістан та Казахстан є іншими країнами з портами на Каспійському морі, і, додає аналітик, це "ідеальне середовище для того, щоб ця угода не зустріла опору".

Масштабна атака "Шахедами" на Україну 28 травня

У ніч цієї неділі російські окупанти влаштували масовану атаку дронами на Україну, і більшу частину "Шахедів" ворог направив на Київ. ППО ЗСУ збило всі ударні БПЛА противника, при цьому внаслідок падіння уламків у деяких районах були руйнування та пожежі, одна людина загинула.

Вранці після цієї масштабної атаки речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк припустила, що РФ могла отримати нову партію дронів-камікадзе "Шахед" від Ірану.

Ці безпілотники Shahed-129/191 є безпілотними літальними апаратами, здатними нести високоточні боєприпаси, а також можуть використовуватися для спостереження.

Згідно зі звітом про розслідування, отриманим виключно CNN на початку 2023 року, Іран, схоже, модифікує дрони таким чином, щоб їх вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури на території України.