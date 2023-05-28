Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию, - CNN

Как отмечают эксперты, по мере углубления сотрудничества между двумя Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у Ирана для поддержки своей полномасштабной военной агрессии против Украины.

Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров, говорится в публикации.

В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.

Прошлой осенью увеличилось использование РФ иранских беспилотников, в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран - у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", - заявляет ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Маршрут через Каспийское море, по которому Иран может передавать РФ оружие и дроны (фото: cnn.com)

Отмечается, что Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море, и, добавляет аналитик, это "идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления".

Масштабная атака "Шахедами" на Украину 28 мая

В ночь на это воскресенье российские оккупанты устроили массированную атаку дронами на Украину, и большую часть "Шахедов" враг направил на Киев. ПВО ВСУ сбило все ударные БПЛА противника, при этом в результате падения обломков в некоторых районах были разрушения и пожары, один человек погиб.

Утром после этой масштабной атаки спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк допустила, что РФ могла получить новую партию дронов-камикадзе "Шахед" от Ирана.

Эти беспилотники Shahed-129/191 представляют собой беспилотные летательные аппараты, способные нести высокоточные боеприпасы, а также могут использоваться для наблюдения.

Согласно отчету о расследовании, полученному исключительно CNN в начале 2023 года, Иран, похоже, модифицирует дроны таким образом, чтобы их взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.