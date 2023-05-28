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Нічна атака дронів: у ЗСУ допустили постачання нової партії "Шахедів" до Росії

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Неділя 28 травня 2023 08:49
Нічна атака дронів: у ЗСУ допустили постачання нової партії "Шахедів" до Росії Ілюстративне фото: у ЗСУ допустили постачання нової партії "Шахедів" до Росії (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, могла отримати нову партію дронів-камікадзе "Шахед" від Ірану. Тому ворог застосовує таку велику кількість БПЛА проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про цю атаку, то цілком імовірно, що це використання такої масованої кількості дронів пов'язане з постачанням нової партії", - заявила Гуменюк.

За її словами, зараз у росіян спостерігається "досить складна" ситуація з кількістю ракет, що залишилися, і вони намагаються їх економити. При цьому перед нічною атакою ворог навіть завів ракетоносій у Чорному морі до пункту базування.

"Це говорить про те, що з ракетами у них поки що складно. Але цілком імовірно, що саме за допомогою "Шахедів" намагалися помітити для себе напрямок і для наступних атак. Нагадаю, вони продовжують шукати системи ППО та планують їхнє знищення", - додала Гуменюк.

Нічна атака

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, вночі російські окупанти намагалися бити по території України за допомогою дронів-камікадзе. Ворог провів наймасовішу атаку дронів.

Українські захисники змогли збити 52 з 54 ворожих БПЛА. При цьому уламки дрону впали в Києві, внаслідок чого почалася пожежа.

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