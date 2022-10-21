Іран має не менше 10 типів БПЛА і вони можуть створити неприємності, - Ігнат

"Іран має велику лінійку безпілотників, як ті, які ви назвали (Arash-2), так і менші, ніж ті "Шахеди", так і ударні безпілотники, які можуть мати чимало озброєння, досить потужного за вагою і можуть завдавати ударів фактично як наш "Байрактар", – розповів він.

За словами Ігната, іранські БПЛА також можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів.

"Це неприємні речі, які можуть бути для нас", – додав він.

При цьому Ігнат зазначив, що в РФ також є такі комплекси, але там не змогли налагодити широке виробництво для їх масованого застосування.

"Ми бачили російські "Орлани" у великій кількості, які збили у великій кількості. Це Росія справді має, решта – пішла до Ірану просити. А Іран має щонайменше 10 типів безпілотників", - пояснив він.