Іран має не менше 10 типів БПЛА і вони можуть створити неприємності, - Ігнат

Іран має велику лінійку безпілотників, їх не менше 10 типів, включаючи ударні, які можуть створити неприємності для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Іран має велику лінійку безпілотників, як ті, які ви назвали (Arash-2), так і менші, ніж ті "Шахеди", так і ударні безпілотники, які можуть мати чимало озброєння, досить потужного за вагою і можуть завдавати ударів фактично як наш "Байрактар", – розповів він.
За словами Ігната, іранські БПЛА також можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів.
"Це неприємні речі, які можуть бути для нас", – додав він.
При цьому Ігнат зазначив, що в РФ також є такі комплекси, але там не змогли налагодити широке виробництво для їх масованого застосування.
"Ми бачили російські "Орлани" у великій кількості, які збили у великій кількості. Це Росія справді має, решта – пішла до Ірану просити. А Іран має щонайменше 10 типів безпілотників", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW припускали, що Москва, ймовірно, домовилася з Тегераном про постачання безпілотників Arash-2, які є "новинкою" іранського оборонного комплексу.
Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, Іран направить до Росії інструкторів із використання дронів-камікадзе. Йдеться про підготовку застосування Shahed-136 і Arash-2.
При цьому радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в Україні зараз розгортається повна схема боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.
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