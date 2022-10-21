Иран имеет не менее 10 типов БПЛА и они могут создать неприятности, - Игнат

"Иран имеет обширную линейку беспилотников, как те, которые вы назвали (Arash-2), так и меньшие, чем те "Шахеды", так и ударные беспилотники, которые могут нести немало вооружения, довольно мощного по весу и могут наносить удары фактически как наш "Байрактар", - рассказал он.

По словам Игната, иранские БПЛА также могут работать как комплекс целеобнаружения и нанесения ударов.

"Это неприятные вещи, которые могут быть для нас", - добавил он.

При этом Игнат отметил, что у РФ также есть такие комплексы, но там не смогли наладить широкое производство для их массированного применения.

"Мы видели российские "Орланы" в большом количестве, которые сбили в большом количестве. Это Россия действительно имеет, остальное – пошла к Ирану просить. А Иран имеет не менее 10 типов беспилотников", - объяснил он.