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Иран имеет не менее 10 типов БПЛА и они могут создать неприятности, - Игнат

Фото: Иран имеет не менее 10 типов БПЛА и они могут создать неприятности (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Иран имеет обширную линейку беспилотников, их не менее 10 типов, включая ударные, которые могут создать неприятности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Иран имеет обширную линейку беспилотников, как те, которые вы назвали (Arash-2), так и меньшие, чем те "Шахеды", так и ударные беспилотники, которые могут нести немало вооружения, довольно мощного по весу и могут наносить удары фактически как наш "Байрактар", - рассказал он.

По словам Игната, иранские БПЛА также могут работать как комплекс целеобнаружения и нанесения ударов.

"Это неприятные вещи, которые могут быть для нас", - добавил он.

При этом Игнат отметил, что у РФ также есть такие комплексы, но там не смогли наладить широкое производство для их массированного применения.

"Мы видели российские "Орланы" в большом количестве, которые сбили в большом количестве. Это Россия действительно имеет, остальное – пошла к Ирану просить. А Иран имеет не менее 10 типов беспилотников", - объяснил он.

Напомним, ранее аналитики ISW предполагали, что Москва, вероятно, договорилась с Тегераном о поставках беспилотников Arash-2, которые являются "новинкой" иранского оборонного комплекса.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, Иран направит в Россию инструкторов по использованию дронов-камикадзе. Речь идет о подготовке приминения Shahed-136 и Arash-2.

При этом, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

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