Иран - Испания: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом "красную фурию"

Сборные Ирана и Испании встретятся во втором туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо являются испанцы.

20 июня 21:00

Казань, стадион "Казань Арена"

Букмекерская компания bet365 принимает ставки на победу "красной фурии" с коэффициентом 1,18, а на их оппонента - 21,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,5.

Bwin также отдает предпочтение Испании, триумф которой оценивают коэффициентом 1,15. На победу Ирана ставят 23, а ничью - 7,50.

Специалисты William Hill также считают испанцев фаворитами, оценивая их победу в 1,14. Потенциальный триумф иранцев оценивается 17, а ничья - 7.

Напомним, сборная Сенегала со счетом 2:1 одержала победу над Польшей в последнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.