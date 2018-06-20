Іран - Іспанія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом "червону фурію"

Збірні Ірану і Іспанії зустрінуться у другому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є іспанці.

20 червня 21:00

Казань, стадіон "Казань Арена"

Букмекерська компанія bet365 приймає ставки на перемогу "червоної фурії" з коефіцієнтом 1,18, а на їх опонента - 21,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 7,5.

Bwin також віддає перевагу Іспанії, тріумф якої оцінюють коефіцієнтом 1,15. На перемогу Ірану ставлять 23, а нічию - 7,50.

Фахівці William Hill також вважають іспанців фаворитами, оцінюючи їх перемогу в 1,14. Потенційний тріумф іранців оцінюється 17, а нічия - 7.

Нагадаємо, збірна Сенегалу з рахунком 2:1 здобула перемогу над Польщею в останньому матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018.