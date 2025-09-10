Іран і МАГАТЕ домовилися відновити інспекції на ядерних об'єктах
Міжнародна спільнота отримала сигнал про можливе відновлення контролю над ядерними об'єктами Ірану після повідомлень про досягнуту домовленість між Тегераном і МАГАТЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Повідомляється, що у вівторок, 9 вересня, Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про досягнення угоди щодо відновлення інспекцій на своїх об'єктах, включно з тими, які зазнали руйнувань унаслідок ударів з боку США та Ізраїлю.
Конкретні деталі угоди поки що не розкрито, а Тегеран попередив, що домовленість стане недійсною в разі повторного запровадження санкцій.
Досягнуті домовленості між генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на зустрічі в Каїрі створюють основу для повного відновлення інспекційного контролю, перерваного після військових ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні.
Дипломати підкреслюють, що критично важливими є саме деталі угоди, які поки що залишаються закритими. На спільній пресконференції Гроссі та Аракчі обмежилися обговоренням "модальностей" - умов, за яких можлива перевірка об'єктів.
Гроссі зазначив в X (колишній Twitter), що в Каїрі вдалося узгодити практичні умови відновлення інспекційної діяльності в Ірані, назвавши це значним кроком у правильному напрямку.
Домовленості досягнуто на тлі погроз європейських держав знову запровадити масштабні санкції проти Ірану, які було скасовано в рамках ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами.
Експерти зазначають, що успішна реалізація угоди стане ключовим фактором для стабілізації контролю над іранською ядерною програмою та зниження напруженості на Близькому Сході.
Нагадуємо, що три провідні європейські держави ініціювали процес повернення санкцій ООН щодо Ірану. Вашингтон підтримав цей крок. Рішення пояснюється тим, що Тегеран упродовж тривалого часу порушує умови ядерної угоди та демонструє відмову дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань.
Зазначаємо, що попри публічні заяви про стратегічне партнерство, Москва і Тегеран не сприймають одне одного як надійних союзників. В експертному середовищі зазначають, що за зовнішньою демонстрацією співпраці ховається настороженість: обидві країни розглядають партнера не лише як тимчасового попутника, а й як можливого суперника в майбутньому.