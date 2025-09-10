Иран и МАГАТЭ договорились возобновить инспекции на ядерных объектах

Международное сообщество получило сигнал о возможном восстановлении контроля над ядерными объектами Ирана после сообщений о достигнутой договоренности между Тегераном и МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Сообщается, что во вторник, 9 сентября, Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о достижении соглашения о возобновлении инспекций на своих объектах, включая те, которые подверглись разрушениям в результате ударов со стороны США и Израиля.

Конкретные детали соглашения пока не раскрыты, а Тегеран предупредил, что договоренность станет недействительной в случае повторного введения санкций.

Достигнутые договоренности между генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на встрече в Каире создают основу для полного восстановления инспекционного контроля, прерванного после военных ударов по ядерным объектам Ирана в июне.

Дипломаты подчеркивают, что критически важными являются именно детали соглашения, которые пока остаются закрытыми. На совместной пресс-конференции Гросси и Аракчи ограничились обсуждением "модальностей" - условий, при которых возможна проверка объектов.

Гросси отметил в X (бывший Twitter), что в Каире удалось согласовать практические условия возобновления инспекционной деятельности в Иране, назвав это значительным шагом в правильном направлении.

Договоренности достигнуты на фоне угроз европейских государств вновь ввести масштабные санкции против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года с ведущими мировыми державами.

Эксперты отмечают, что успешная реализация соглашения станет ключевым фактором для стабилизации контроля над иранской ядерной программой и снижения напряженности на Ближнем Востоке.