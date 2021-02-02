Иран хочет посредничества Евросоюза для возвращения США в ядерную сделку

Иран стремится посредничества Европейского Союза в диалоге с США относительно ядерной сделки. Для этого предложили главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе считает, что Иран мог бы "менее чем за день" снова свернуть свою программу обогащения урана.

Впрочем, условием для этого является отказ США от санкций, которые ранее ввела администрация Дональда Трампа.

Ранее президент США Джо Байден ранее отмечал, что стремится вернуться к соглашению, при условии, что Иран будет придерживаться установленных ею ограничений и откажется от расширенного обогащения урана.

Напомним, Соединенные Штаты намерены укрепить ограничения, введенные в рамках ядерного соглашения с Ираном. Также Вашингтон планирует продлить срок их действия.

Отметим, ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

Ранее РБК-Украина писало, что запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают лимит ядерной сделки.