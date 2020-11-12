В Иране обнаружили урана в 12 раз больше допустимого, - МАГАТЭ

Фото: МАГАТЭ (euaxis.org)

Запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают лимит ядерной сделки. Вопреки соглашению Тегеран разместил под землей первую из трех группу передовых центрифуг для обогащения топлива.

Об этом говорится в отчете, распространенном штаб-квартирой МАГАТЭ, передает DW.

В нем, в частности, указывается, что, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Исламской республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению, подписанному Ираном в Вене в 2015 году, они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Кроме того, в документе отмечается, что вопреки достигнутому соглашению Иран разместил под землей первую группу передовых центрифуг для обогащения урана. При этом эксперты указывают, что топливо в них пока не загружено. Из дипломатических кругов просочилась информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

МАГАТЭ также заявило, что ждет от руководства Исламской республики объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и "шестеркой" международных переговорщиков - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Согласно условиям сделки, отдельный ее участник может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены.

Ранее Иран согласился допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии к двум объектам на своей территории.

Также РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.