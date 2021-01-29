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США намерены продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном

Вашингтон, Пятница 29 января 2021 18:26
США намерены продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты намерены укрепить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки с Ираном. Также Вашингтон планирует продлить срок их действия.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Президент Байден дал ясно понять, что он считает, что благодаря дипломатическим усилиям США должны стремиться продлить и укрепить связанные с ядерным оружием ограничения в отношении Ирана и решить другие вопросы, вызывающие обеспокоенность", - заявила она.

Тем не менее Псаки отметила, что речь о контактах президента Джо Байдена и руководства Ирана пока не идет.

"Иран должен возобновить соблюдение существенных ограничений в ядерной сфере в рамках сделки, чтобы переговоры продолжились", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США собираются обсудить аспекты возвращения к выполнению сделки с союзниками и партнерами.

Напомним, президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

Кроме того, президент Ирана Хасан Рухани призвал Байдена вернуться к ядерной сделке с Тегераном.

Ранее сообщалось, что Иран планирует возобновить производство оружейного урана.

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