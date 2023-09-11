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Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності, - глава Моссаду

Фото: директор Моссаду Девід Барнеа (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ізраїльської розвідки Моссаду Девіда Барнеа, якого цитує Times of Israel.

За його словами, При цьому Барнеа зазначив, що минулі с

Росія широко використовує іранські дрони для атак по України. При цьому країна-агресор майже повністю вичерпала запас цих безпілотників.

Водночас Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

До того ж, росіяни можуть модернізувати безпілотники іранської розробки.

Тим часом Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом" за допомогою РФ.

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