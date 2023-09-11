Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності, - глава Моссаду

Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ізраїльської розвідки Моссаду Девіда Барнеа, якого цитує Times of Israel.
За його словами, При цьому Барнеа зазначив, що минулі с
Росія широко використовує іранські дрони для атак по України. При цьому країна-агресор майже повністю вичерпала запас цих безпілотників.
Водночас Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.
До того ж, росіяни можуть модернізувати безпілотники іранської розробки.
Тим часом Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом" за допомогою РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.