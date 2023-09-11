Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності, - глава Моссаду

За його словами, При цьому Барнеа зазначив, що минулі с

Росія широко використовує іранські дрони для атак по України. При цьому країна-агресор майже повністю вичерпала запас цих безпілотників.

Водночас Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

До того ж, росіяни можуть модернізувати безпілотники іранської розробки.

Тим часом Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом" за допомогою РФ.

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