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Росіяни модернізують "шахеди"? Чи відрізняють іранські дрони від зібраних в РФ

Україна, Неділя 10 вересня 2023 10:16
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Росіяни модернізують "шахеди"? Чи відрізняють іранські дрони від зібраних в РФ Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни почали складати дрони-камікадзе типу "Шахед" на своїй території. Ймовірно, окупанти можуть модернізувати безпілотники іранської розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Я не маю такої інформації про витривалість та швидкість ("шахедів", зібраних в РФ, - ред.). Швидкість "Шахеда" умовно може змінюватися. Він може летіти як 120, так і до 180 км/год. Як запрограмують, так він і буде летіти", - пояснив він.

Речник не виключає, що росіяни можуть модернізовувати дрони іранської розробки. Проте, на його думку, такі зміни не будуть значними.

"Те, що вони можуть бути дещо модернізовані, мається на увазі використання інших матеріалів, можливо, композитні для того, щоб ускладнити їх виявлення - це можливо. Можливо, є якісь моменти незначні, які модернізується. Але все одно це той самий шахед", - сказав Ігнат.

Що цьому передувало

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що росіяни почали на своїй території виготовляти дрони "Шахеди", які раніше закуповували в Ірану. Більше того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що у холодний період окупанти можуть активізувати атаки дронів.

Наприкінці липня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни вже почали використовувати "шахеди" власного виробництва.

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