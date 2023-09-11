Иран хочет передать России ракеты малой и большой дальности, - глава Моссада

Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора израильской разведки Моссада Дэвида Барнеа, которого цитирует Times of Israel.
По его словам, При этом Барнеа отметил, что прошлые попытки
Россия широко использует иранские дроны для атак по Украине. При этом страна-агрессор почти полностью исчерпала запас этих беспилотников.
В то же время, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может повлиять на войну в Украине.
К тому же, россияне могут модернизировать беспилотники иранской разработки.
Между тем, Иран хочет нарастить силы контроля над своей границей для борьбы с "терроризмом" с помощью РФ.
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