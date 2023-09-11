Иран хочет передать России ракеты малой и большой дальности, - глава Моссада

По его словам, При этом Барнеа отметил, что прошлые попытки

Россия широко использует иранские дроны для атак по Украине. При этом страна-агрессор почти полностью исчерпала запас этих беспилотников.

В то же время, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может повлиять на войну в Украине.

К тому же, россияне могут модернизировать беспилотники иранской разработки.

Между тем, Иран хочет нарастить силы контроля над своей границей для борьбы с "терроризмом" с помощью РФ.

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