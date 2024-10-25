Іран готується до війни з Ізраїлем, але всіляко намагається її уникнути, - NYT

Чотири іранські посадовці зазначили виданню, що Верховний лідер аятолла Алі Хаменеї наказав збройним силам Ірану розробити численні плани реагування на очікувану відплату ізраїльської армії.

Вони попереджають, що Іран атакуватиме, якщо його території буде завдано значної шкоди або будуть жертви. Водночас, Тегеран може не реагувати, якщо Ізраїль вдарить лише по обмеженій кількості військових об'єктів та складів озброєння.

Чиновники, двоє з яких належать до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зазначили, що Іран обов'язково відповість, якщо Ізраїль вдарить по нафтових об'єктах, ядерних установках або по високопосадовцях. Зокрема, не виключена атака з використанням до 1000 балістичних ракет або порушення енергопостачання в регіоні.

За інформацією видання, останніми тижнями Іран намагається зміцнити альянси з регіональними арабськими країнами, але водночас попереджає їх, що будь-яка допомога Ізраїлю під час атаки, зробить їх законною мішенню.

Близький до уряду політичний аналітик Нассер Імані в інтерв'ю NYT зазначив, що Іран не прагне великої війни з Ізраїлем, оскільки "ми не бачимо жодних переваг у тому, що регіон вибухне".

За його словами, на даному етапі Іран не розглядає війну з Ізраїлем як загрозу своєму існуванню. Однак він переконаний, що тривалий конфлікт буде руйнівним та зірве плани нового уряду вести переговори із Заходом у надії на скасування жорстких санкцій США та поліпшення важкого становища іранської економіки.

Двоє членів КВІР зазначили виданню, що в усіх прикордонних провінціях були розгорнуті старші генерали, які командували батальйонами в Іраку та Сирії, а тепер воюють з бойовиками "Ісламської держави". Занепокоєння викликає те, що озброєні етнічні сепаратистські групи і бойовики, такі як ІДІЛ, можуть здійснити напади і спровокувати заворушення, якщо Іран вступить у війну.