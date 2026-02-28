Иран готовится к длительной войне после массированной атаки союзников, - CNN

Иран заявляет о готовности к длительной войне и планирует продолжать наступательные действия до "наказания агрессора". При этом ракетный потенциал страны якобы не понес существенных потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Позиция Тегерана

По словам источника, Иран намеренпродолжать военные операции. Основной акцент делается на том, что страна не собирается отступать от выбранной стратегии.

"Иран намерен продолжать наступательные действия, "пока агрессор не будет наказан"... Ракетному и оборонному потенциалу Ирана не был нанесен значительный ущерб, и Иран подготовился к длительной войне", - сообщил источник изданию CNN.

Тегеран утверждает, что недавние атаки не подорвали его боеспособность.

Отмечается, что оборонный сектор остается функциональным, что позволяет готовиться к длительному противостоянию.

США и Израиль атакуют

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу масштабного военного столкновения 28 февраля 2026 года.

Израиль начал превентивную атаку на Иран для нейтрализации угроз безопасности. По всему Израилю было введено чрезвычайное положение.

Впоследствии стало известно, что атака является совместной операцией Израиля и США. Президент США Дональд Трамп назвал это решение необходимым для ликвидации "неизбежных угроз" со стороны иранского режима, сравнив масштабы с крупнейшими операциями времен войны в Ираке.