Іран готується атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю, - NYT

Іран готується атакувати американські бази на Близькому Сході, якщо США почнуть втручатися у війну Ізраїлю з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Так, згідно з оприлюдненими розвідданими, Іран розмістив ракети та інше озброєння, щоб уразити американські військові об'єкти на Близькому Сході.
За даними NYT, міністр оборони Ірану зазначив, що американські бази в регіоні знаходяться "в межах досяжності" і можуть бути повністю знищені у відповідь на допомогу США Ізраїлю.
Наразі ситуація є дуже напруженою: існує значний ризик переростання локального конфлікту в широку війну за участі США й Ізраїлю, з реальними загрозами третій світовій.
Американські чиновники зазначають, що якщо США завдадуть удару по Фордо, то Іран майже напевно відповість через свої проксі-сили - хуситів, а також бойовиків у Іраку та Сирії. Удар може також спровокувати мінування Ормузької протоки, що поставить під загрозу рух американських військових кораблів у Перській затоці.
Понад 40 000 американських військових дислоковані в ОАЕ, Саудівській Аравії та Йорданії. Усі бази вже переведені в режим підвищеної готовності до атак.
Американські військові можуть забезпечити:
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідальність за можливу ескалацію несе Ізраїль та його партнери. За його словами, Іран не дозволить нав'язати свою волю ззовні.
Двоє іранських чиновників підтвердили, що Тегеран атакуватиме американські об'єкти - спершу в Іраку, потім по всьому регіону, зокрема в арабських державах.
За оцінками США, у разі атаки на Фордо Іран може пришвидшити роботу над ядерною зброєю. Деякі американські чиновники переконані, що ізраїльська кампанія може остаточно переконати Тегеран у необхідності створити ядерний арсенал як стримування.
Директорка програми Близького Сходу аналітичного центру Defense Priorities Розмарі Келанік застерігає від втягування США у повномасштабну війну:
"Ніколи не пізно не розпочинати війну. Участь США лише підвищить імовірність того, що Іран створить ядерну зброю", - заявила вона.
Поки не зрозуміло до кінця, чи приєднаються США до ударів Ізраїлю проти Ісламської Республіки, але Трамп заявив, що "ми" контролюємо небо над Іраном. Проте у своїй заяві він так і не пояснив, хто саме криється під словом "ми".
Вперше про те, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном, Трамп говорив за два дні після загострення військового конфлікту на Близькому Сході, а саме 15 червня.
До цього ж державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану, а також зауважив, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.
Раніше сьогодні Axios також повідомив, що американський президент скликав свою команду з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.
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