Іран готується атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю, - NYT

Так, згідно з оприлюдненими розвідданими, Іран розмістив ракети та інше озброєння, щоб уразити американські військові об'єкти на Близькому Сході.

За даними NYT, міністр оборони Ірану зазначив, що американські бази в регіоні знаходяться "в межах досяжності" і можуть бути повністю знищені у відповідь на допомогу США Ізраїлю.

Побоювання ширшої війни

Наразі ситуація є дуже напруженою: існує значний ризик переростання локального конфлікту в широку війну за участі США й Ізраїлю, з реальними загрозами третій світовій.

Американські чиновники зазначають, що якщо США завдадуть удару по Фордо, то Іран майже напевно відповість через свої проксі-сили - хуситів, а також бойовиків у Іраку та Сирії. Удар може також спровокувати мінування Ормузької протоки, що поставить під загрозу рух американських військових кораблів у Перській затоці.

Війська США у підвищеній бойовій готовності

Понад 40 000 американських військових дислоковані в ОАЕ, Саудівській Аравії та Йорданії. Усі бази вже переведені в режим підвищеної готовності до атак.

Американські військові можуть забезпечити:

повітряне прикриття для ізраїльських сил;

здійснити самостійний удар бомбардувальниками B-2 з ракетами великої проникності.

Іран підтверджує наміри атакувати бази США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідальність за можливу ескалацію несе Ізраїль та його партнери. За його словами, Іран не дозволить нав'язати свою волю ззовні.

Двоє іранських чиновників підтвердили, що Тегеран атакуватиме американські об'єкти - спершу в Іраку, потім по всьому регіону, зокрема в арабських державах.

Удар по Фордо: ризики й наслідки

За оцінками США, у разі атаки на Фордо Іран може пришвидшити роботу над ядерною зброєю. Деякі американські чиновники переконані, що ізраїльська кампанія може остаточно переконати Тегеран у необхідності створити ядерний арсенал як стримування.

Вікно для дипломатії ще не закрите

Директорка програми Близького Сходу аналітичного центру Defense Priorities Розмарі Келанік застерігає від втягування США у повномасштабну війну:

"Ніколи не пізно не розпочинати війну. Участь США лише підвищить імовірність того, що Іран створить ядерну зброю", - заявила вона.