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Іран готує потужнішу атаку на Ізраїль, ніж було раніше, - ЗМІ

Понеділок 04 листопада 2024 06:10
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Іран готує потужнішу атаку на Ізраїль, ніж було раніше, - ЗМІ Фото: іранська ракета Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Іран готує атаку на Ізраїль. Планується використовувати більш потужні боєголовки та "іншу" зброю, яка не застосовувалася під час попередніх обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та The Wall Street Journal.

Єгипетський чиновник розповів WSJ, що Тегеран приватно попередив Каїр, що його відповідь на ізраїльські удари 26 жовтня, які були відповіддю на атаку балістичними ракетами Ісламської Республіки 1 жовтня - буде "жорсткою і комплексною".

"Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати", - сказав іранський чиновник.

Він додав, що Іран може використати територію Іраку для частини операції і, ймовірно, націлиться на ізраїльські військові об'єкти, "але набагато агресивніше, ніж минулого разу".

За словами офіційних іранських та арабських осіб, Іран не планує обмежувати свою відповідь ракетами та безпілотниками, як це було під час двох попередніх атак. Крім того, будь-які використовувані ракети будуть мати більш потужні боєголовки.

Ще є і часові рамки відповіді. За словами іранського чиновника, Іран не хоче впливати на вибори в США своєю атакою, тому відповідь буде після голосування у вівторок, 5 листопада, але до інавгурації нового президента у січні.

Також WSJ додало, що за даними американських спецслужб, Іран вважає за краще бачити президентом США Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.

Нагадаємо, учора стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена застерегла Іран від повторного нападу на Ізраїль. В іншому разі, якщо це станеться, Америка не зможе зупинити ізраїльтян.

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