США не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран нападе, - Axios

Адміністрація президента США Джо Байдена застерегла Іран від повторного нападу на Ізраїль. В іншому випадку, якщо це станеться, Америка не зможе стримати ізраїльтян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Для розуміння контексту видання нагадує, що 1 жовтня Іран атакував Ізраїль, застосувавши 180 балістичних ракет. Потім, 25 жовтня, ізраїльська держава відповіла ударами по військових цілях Ірану, але вони були не по ядерних або ж нафтовидобувних об'єктах. Після цього знову з'явилися погрози з боку іранців, у зв'язку з чим відреагувала Америка.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль, і ми не зможемо гарантувати, що наступна атака буде вивіреною та цілеспрямованою, як і попередня", - заявив представник США.

Американський чиновник додав, що це повідомлення було передано безпосередньо іранцям. За словами ізраїльського чиновника, меседж із Вашингтона до Тегерана передали через швейцарців.

Це сталося на тлі того, що верховний лідер Алі Хаменеї заявив у суботу на зустрічі зі студентами, що США та Ізраїль "обов'язково отримають нищівну відповідь". Крім того, Есмаїл Коусарі, член комітету національної безпеки іранського парламенту, заявив у в цей день, що Рада безпеки Ірану погодила заходи у відповідь, але поки не визначила точну дату і масштаби. Також він сказав, що атака буде здійснена спільно з іншими групами "супротиву" в регіоні і стане потужнішою, ніж атака 1 жовтня.

Напередодні, у п'ятницю, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила журналістам, що адміністрація "дуже ясно дала зрозуміти, що Іран не повинен відповідати", і що США продовжать підтримувати Ізраїль, якщо іранці це зроблять.

В той же день прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер сказав, що США перекидають на Ближній Схід додаткові есмінці, системи протиракетної оборони, винищувальні ескадрильї та літаки-заправники, а також кілька далеких бомбардувальників ВПС США В-52.

"Держсекретар Остін продовжує ясно давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або його довірені особи скористаються цим моментом для нападу на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу", - заявив Райдер.

Axios пише, що в останні дні ізраїльська розвідка припустила, що Іран готується атакувати Ізраїль із території Іраку, використовуючи безпілотники та балістичні ракети. За припущенням, атака може бути перед виборами президента США. Американські чиновники підтвердили, що такий сценарій залишається ймовірним найближчими днями.

У свою чергу атаки через проіранських ополченців в Іраку, а не безпосередньо з іранської території, може бути спробою Ірану уникнути ще однієї атаки Ізраїлю на стратегічні об'єкти іранців.

Тим часом ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що Ізраїль може відповісти, навіть якщо іранську атаку буде здійснено з території Іраку.

"Все залежатиме від того, наскільки масштабною виявиться атака і якими є її результати", - резюмував ізраїльський чиновник.