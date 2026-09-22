Іран готовий розблокувати Ормуз за 7 днів, але має умови для США, - Reuters

Наразі іранська делегація перебуває в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН і володіє повноваженнями для відновлення контактів зі США.

"США повинні оголосити, що вони хочуть вирішити це питання дипломатичним шляхом, зробити це офіційним, а потім узгодити графік подальшого розвитку цього процесу", - заявив представник Ірану.

Офіційну пропозицію Тегерана щодо припинення бойових дій передали американській стороні через посередників ще 16 вересня.

Деталі потенційної угоди сторони розраховують обговорити під час зустрічей у Нью-Йорку за участю міжнародних медіаторів.

Загроза ескалації та візит президента

Водночас центральне військове командування Ірану заявило про отримання даних щодо підготовки США до відновлення військових операцій за підтримки країн регіону. У Тегерані вже попередили про готовність дати відповідь на будь-які силові кроки.

На цьому тлі іранський лідер Масуд Пезешкіан у вівторок вилетів до Нью-Йорка. Його зустріч із президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН наразі не планується, проте іранська сторона наголошує на готовності повернутися до дипломатії, якщо Вашингтон зробить конкретні дії назустріч.