Іран готовий розблокувати Ормуз за 7 днів, але має умови для США, - Reuters

Іран готовий відновити судноплавство в Ормузькій протоці протягом семи днів. Головними умовами для цього є припинення військового тиску з боку США та зняття блокади з портових зон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Наразі іранська делегація перебуває в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН і володіє повноваженнями для відновлення контактів зі США.
"США повинні оголосити, що вони хочуть вирішити це питання дипломатичним шляхом, зробити це офіційним, а потім узгодити графік подальшого розвитку цього процесу", - заявив представник Ірану.
Офіційну пропозицію Тегерана щодо припинення бойових дій передали американській стороні через посередників ще 16 вересня.
Деталі потенційної угоди сторони розраховують обговорити під час зустрічей у Нью-Йорку за участю міжнародних медіаторів.
Водночас центральне військове командування Ірану заявило про отримання даних щодо підготовки США до відновлення військових операцій за підтримки країн регіону. У Тегерані вже попередили про готовність дати відповідь на будь-які силові кроки.
На цьому тлі іранський лідер Масуд Пезешкіан у вівторок вилетів до Нью-Йорка. Його зустріч із президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН наразі не планується, проте іранська сторона наголошує на готовності повернутися до дипломатії, якщо Вашингтон зробить конкретні дії назустріч.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують зберегти військову присутність на Близькому Сході на рівні, який за необхідності дозволить відновити бойові дії. Водночас Вашингтон має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану.
Зазначимо, за даними CNN, російські розвідувальні супутники могли передавати Ірану дані, які допомагали точніше завдавати ударів по американських об'єктах.