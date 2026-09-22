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Иран готов разблокировать Ормуз за 7 дней, но имеет условия для США, - Reuters

16:17 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Иран готов разблокировать Ормузский пролив за 7 дней (Getty Images)

Иран готов восстановить судоходство в Ормузском проливе в течение семи дней. Главными условиями для этого является прекращение военного давления со стороны США и снятие блокады с портовых зон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В настоящее время иранская делегация находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН и обладает полномочиями по возобновлению контактов с США.

"США должны объявить, что они хотят решить этот вопрос дипломатическим путем, сделать это официальным, а затем согласовать график дальнейшего развития этого процесса", - заявил представитель Ирана.

Официальное предложение Тегерана по прекращению боевых действий передали американской стороне через посредников еще 16 сентября.

Детали потенциального соглашения стороны рассчитывают обсудить в ходе встречи в Нью-Йорке с участием международных медиаторов.

Угроза эскалации и визит президента

В то же время, центральное военное командование Ирана заявило о получении данных о подготовке США к возобновлению военных операций при поддержке стран региона. В Тегеране уже предупредили о готовности ответить на любые силовые шаги.

На этом фоне иранский лидер Масуд Пезешкиан во вторник вылетел в Нью-Йорк. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН пока не планируется, однако иранская сторона отмечает готовность вернуться в дипломатию, если Вашингтон предпримет конкретные действия навстречу.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке на уровне, который при необходимости позволит возобновить боевые действия. В то же время Вашингтон должен определиться с дальнейшей стратегией по Ирану.

Отметим, по данным CNN, российские разведывательные спутники могли передавать Ирану данные, которые помогали точнее наносить удары по американским объектам.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив