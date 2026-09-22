Иран готов разблокировать Ормуз за 7 дней, но имеет условия для США, - Reuters

Иран готов восстановить судоходство в Ормузском проливе в течение семи дней. Главными условиями для этого является прекращение военного давления со стороны США и снятие блокады с портовых зон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В настоящее время иранская делегация находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН и обладает полномочиями по возобновлению контактов с США.
"США должны объявить, что они хотят решить этот вопрос дипломатическим путем, сделать это официальным, а затем согласовать график дальнейшего развития этого процесса", - заявил представитель Ирана.
Официальное предложение Тегерана по прекращению боевых действий передали американской стороне через посредников еще 16 сентября.
Детали потенциального соглашения стороны рассчитывают обсудить в ходе встречи в Нью-Йорке с участием международных медиаторов.
В то же время, центральное военное командование Ирана заявило о получении данных о подготовке США к возобновлению военных операций при поддержке стран региона. В Тегеране уже предупредили о готовности ответить на любые силовые шаги.
На этом фоне иранский лидер Масуд Пезешкиан во вторник вылетел в Нью-Йорк. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН пока не планируется, однако иранская сторона отмечает готовность вернуться в дипломатию, если Вашингтон предпримет конкретные действия навстречу.
Напомним, ранее сообщалось, что США планируют сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке на уровне, который при необходимости позволит возобновить боевые действия. В то же время Вашингтон должен определиться с дальнейшей стратегией по Ирану.
Отметим, по данным CNN, российские разведывательные спутники могли передавать Ирану данные, которые помогали точнее наносить удары по американским объектам.