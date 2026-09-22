Иран готов разблокировать Ормуз за 7 дней, но имеет условия для США, - Reuters

В настоящее время иранская делегация находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН и обладает полномочиями по возобновлению контактов с США.

"США должны объявить, что они хотят решить этот вопрос дипломатическим путем, сделать это официальным, а затем согласовать график дальнейшего развития этого процесса", - заявил представитель Ирана.

Официальное предложение Тегерана по прекращению боевых действий передали американской стороне через посредников еще 16 сентября.

Детали потенциального соглашения стороны рассчитывают обсудить в ходе встречи в Нью-Йорке с участием международных медиаторов.

Угроза эскалации и визит президента

В то же время, центральное военное командование Ирана заявило о получении данных о подготовке США к возобновлению военных операций при поддержке стран региона. В Тегеране уже предупредили о готовности ответить на любые силовые шаги.

На этом фоне иранский лидер Масуд Пезешкиан во вторник вылетел в Нью-Йорк. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН пока не планируется, однако иранская сторона отмечает готовность вернуться в дипломатию, если Вашингтон предпримет конкретные действия навстречу.