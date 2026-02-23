Іран готовий піти на нові поступки Трампу для уникнення удару США, - Reuters

Після двох раундів переговорів обидві сторони, як і раніше, розходяться в думках, навіть з питань масштабів і послідовності ослаблення жорстких санкцій США, сказав високопоставлений іранський чиновник.

Але Reuters уперше відзначає той факт, що Іран пропонує нові поступки після завершення переговорів минулого тижня, коли сторони, здавалося, сильно розходилися в думках і наближалися до військового конфлікту.

Аналітики вважають, що цей крок свідчить про спробу Тегерана зберегти дипломатичні відносини і запобігти великому удару США.

За словами офіційного представника, Тегеран всерйоз розгляне варіант, за якого половину найбільш збагаченого урану відправлять за кордон, а іншу частину розбавлять.

Ба більше, країна братиме участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану - це ідея, яку періодично піднімали під час дипломатичних переговорів, пов'язаних з Іраном.

Але чиновник пояснив, що Тегеран піде на це в обмін на визнання США права Ірану на "мирне збагачення урану" в рамках угоди, яка також включатиме скасування економічних санкцій.

Крім цього, Іран запропонував американським компаніям можливість брати участь як підрядники у великих іранських нафтогазових галузях у межах переговорів щодо врегулювання багаторічної суперечки про ядерну діяльність Тегерана.

"У рамках обговорюваного економічного пакета Сполученим Штатам також було запропоновано можливості для серйозних інвестицій і отримання відчутних економічних інтересів у нафтовій промисловості Ірану", - заявив чиновник.

Він додав, що останні переговори підкреслили розбіжності між двома сторонами, зазначив, що "можливість досягнення проміжної угоди існує", оскільки переговори тривають.

"Останній раунд переговорів показав, що уявлення США щодо масштабів і механізму зняття санкцій відрізняються від вимог Ірану. Обом сторонам необхідно узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план дій має бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах", - резюмував чиновник.

Згідно із заявою глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі в неділю, він очікує на зустріч зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Женеві в четвер. Він додав, що ще існує "хороший шанс" на дипломатичне рішення.