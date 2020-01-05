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Іран готує удар по силам США у відповідь на вбивство Сулеймані

Новини » Політика     05.01.2020 - 20:53
Іран готує удар по силам США у відповідь на вбивство Сулеймані
Фото: Хосейн Деган (з відкритих джерел)

У Тегерані заявили, що Вашингтон почав війну

Військовий радник керівника Ірану Хосейн Деган заявив, що Тегеран готує військову відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані, здійснене силами Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Дегана, у відповідь на вбивство командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Сулеймані Іран готує удар по американським військовим об'єктам.

"Війну почала Америка. Тому вони повинні бути готові до доцільною реакції на їх дії. Єдине, що може покласти край цьому періоду війни, це щоб американці отримали удар, рівноцінний тому, який вони завдали", - заявив він.

Військовий радник іранського аятолли наголосив, що "відповідь, безсумнівно, буде військовою" та спрямованою проти американських військових об'єктів. Однак він додав, що Тегеран ніколи не прагнув та не буде прагнути війни.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав Сполучені Штати та Іран до діалогу та стриманості на фоні зростання напруження на Ближньому Сході після вбивства генерала Касема Сулеймані.

Як писало РБК-Україна, 3 січня військові США здійснили удар по колоні іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті американської спецоперації загинули вісім осіб, серед них і командир іранського спецназу "Кудс" Сулеймані.

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