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Евросоюз предлагает Ирану помощь в деэскалации напряжения

Новости » Политика     05.01.2020 - 14:51
Евросоюз предлагает Ирану помощь в деэскалации напряжения
Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

Иран призывают проявить сдержанность

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал Иран к максимальной сдержанности и предложил помощь в снижении внешнеполитической напряженности, которая возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Европейской службы внешних действий.

Отмечается, что Боррель выразил глубокую обеспокоенность недавним ростом насильственного противостояния в Ираке.

"Он призвал Иран проявить сдержанность и проявить осторожность в любой реакции с целью избежать дальнейшей эскалации, которая наносит удар по всему региону и его населению. Высокий представитель предложил полное собственное привлечения для достижения такой деэскалации", - говорится в сообщении.

Боррель также подчеркнул, что единственным путем вперед является достижение политического решения, и ЕС готов поддержать это.

РБК-Украина писало, что парламент Ирака планирует в воскресенье, 5 января, провести внеочередную сессию, на которой будет рассмотрен вопрос вывода американских войск из страны.

Напомним, 3 января США провели удар по колонне генерала Сулеймани близ аэропорта в Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

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