UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран готов к выполнению ядерной сделки 2015 года только после отмены всех санкций США

Автор: Инна Собора

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь заявил, что США должны отменить все санкции для того, чтобы Тегеран вернулся к обязательствам в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. В этом вопросе должна быть "последовательная политика".

Об этом пишет "Радио Свобода".

Лидер Ирана повторил позицию Тегерана, согласно которой давление на Иран "провалилось", и предостерег, что, если администрация Джо Байдена "хочет продолжать политику максимального давления, она также потерпит неудачу".

"Наша позиция четкая и неизменная. Все санкции США должны быть отменены в соответствии с соглашением (2015 года, - ред.) и потом мы вернемся к соглашению", - сказал Хаменеи.

Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США насчет ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали выполнять свои обязательства.

Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки в отношении объемов обогащенного урана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СанкцииИран
Читайте также
В Иране заявили о продолжении развития ракетной программы
Россия отозвала посла из Вашингтона после новых санкций США
Прогноз погоды