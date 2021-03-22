Іран готовий до виконання ядерної угоди 2015 року тільки після скасування всіх санкцій США

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї знову заявив, що США повинні скасувати всі санкції для того, щоб Тегеран повернувся до зобов’язань згідно з ядерною угодою 2015 року. У цьому питанні має бути "послідовна політика".

Лідер Ірану повторив позицію Тегерану, згідно з якою тиск на Іран "провалився", і застеріг, що, якщо адміністрація Джо Байдена "хоче продовжувати політику максимального тиску, вона також зазнає невдачі".

"Наша позиція чітка і незмінна. Всі санкції США повинні бути скасовані у відповідності до угоди (2015 року, - ред.) і потім ми повернемося до угоди", - сказав Хаменеї.