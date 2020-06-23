Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ

Правительство Ирана выразило готовность выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Также Иран в ближайшие дни передаст "черные ящики" самолета во Францию.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана.

Отмечается, что данный вопрос был обсужден главами МИД Ирана и Канады Мохаммадом Джавадом Зарифом и Франсуа-Филиппом Шампанем.

"Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также к выплате компенсации за украинский лайнер", - говорится в сообщении.

При этом Зариф заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров.

По его словам, в ближайшее время будут отправлены бортовые самописцы самолета МАУ во Францию для анализа. При этом задержка с отправкой "черных ящиков" связана с пандемией коронавируса и прекращением международных полетов.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Изначально Иран предлагал семьям украинцев, погибших в катастрофе по 80 тысяч долларов, однако Украина считает эту сумму недостаточной.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета МАУ.

Также сообщалось, что Украина готова обратиться в Международный суд в случае не выполнения своих обещаний Ираном.

При этом в МИД Украины сообщили, что на выплаты компенсаций можно рассчитывать на раньше чем через 1-2 года.