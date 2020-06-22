Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский обещает международные иски против Тегерана

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский требует от Ирана выполнения обещаний в связи с авиакатастрофой самолета МАУ

Если власти Ирана не выполнят свои обещания в связи с катастрофой самолета МАУ, Украина обратится в международные суды. Также Тегеран должен принести официальные извинения и выплатить "адекватные компенсации".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Издание напоминает, что ранее Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо договорились давить на Иран, чтобы тот отдал "черные ящики" сбитого самолета.

Зеленский надеется, что в конечном итоге Украина сможет рассчитывать "на ориентированную на результат политику иранского правительства".

"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их (других, - ред.) обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора - и они знают нашу позицию - кроме как обращаться в международные суды", - заявил он.

Зеленский отметил, что Иран обвинил пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждали довольно долго".

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.

Ранее в правительстве Ирана заявили, что пандемия замедлила планы передать за границу "черные ящики" сбитого самолета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран в ближайшее время готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого самолета украинского самолета "Международные авиалинии Украины".

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Автор: Надежда Собенко