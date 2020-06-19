Катастрофа МАУ: Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном

Делегацию возглавил Евгений Енин
Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета "Международных авиалиний Украины". Делегацию возглавил замглавы иностранных дел Евгений Енин.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Заместителем главы делегации назначен заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.
Также в состав делегации входят:
Также по согласию в делегацию входят:
При этом, Зеленский разрешил Енину вносить по согласованию изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций.
Кроме того, президент утвердил Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Ираном. В самом указе отмечается, что они находятся под грифом "секретно".
Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с участием в делегации.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Отметим, что Иран до сих пор не обеспечил расшифровку "черных ящиков" самолета МАУ, однако расследование можно завершить и без этого этапа.
Кроме того, в МИД назвали сроки завершения дела сбитого самолета МАУ.
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Автор: РБК-Украина