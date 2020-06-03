Катастрофа МАУ в Иране: когда семьям погибших могут выплатить компенсации

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

В случае судебных разбирательств процесс выплаты компенсаций может затянуться на годы

Основываясь на международной практике, выплаты семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране могут начаться не ранее, чем через два года. В случае судебных разбирательств срок может увеличиться до 4-5 лет.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина.

По его словам, практика аналогичных случаев показывает, что компенсация, рано или поздно, обязательно выплачивается.

"Вопрос времени и терпения. Этот процесс никогда не был простым. Мы анализировали всю существующую международную практику, если мы говорим о досудебном урегулировании подобных вещей, речь идет о минимум двух годах", - сообщил дипломат.

Енин также не исключил возможности вынесения данного вопроса на рассмотрение международного суда ООН.

"Этот вариант тоже не исключается, там срок начинается от 4-5 лет", - добавил замглавы МИД.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января. Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили военные Корпуса стражей исламской революции. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее иранское правительство направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает отказ потерпевших от судебных исков в отношении Ирана.

В ответ Украина заявила, что будет настаивать на установлении виновных и выплате компенсации семьям погибших.

Иран также предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, компенсацию 80 тыс. долларов, украинская сторона назвала эту сумму недостаточной.

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Автор: Роман Калиниченко