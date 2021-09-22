Иран на Генассамблее ООН заявил, что ждет отмены санкций США на переговорах по атому

Тегеран желает вести переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций.

"Исламская Республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", - сказал он в выступлении на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США, в свою очередь, не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.

При этом, отметил президент, США вводили и новые санкции против Ирана.

"И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - также сказал он.

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.