Іран на Генасамблеї ООН заявив, що чекає скасування санкцій США на переговорах по атому

Тегеран бажає вести переговори з питання своєї ядерної програми, які призвели б до повного скасування антиіранських санкцій.

"Ісламська Республіка Іран вважає корисними такі переговори в ядерній сфері, фінальним результатом яких стане скасування всіх репресивних санкцій", - сказав він у виступі на Генасамблеї ООН.

Він підкреслив, що хоча 15 доповідей МАГАТЕ свідчили про прихильність Тегерана його зобов'язанням в ядерній сфері, США, в свою чергу, не виконують власні зобов'язання і не скасовують санкції щодо Ірану.

При цьому, зазначив президент, США вводили і нові санкції проти Ірану.

"І ми не довіряємо обіцянкам, які робила адміністрація США", - також сказав він.

Він нагадав, що Іран не домагається створення ядерної зброї, і подібним озброєнням немає місця в іранській оборонній доктрині і політиці стримування. Раїсі додав, що подібний підхід заснований на релігійному декреті верховного лідера Ірану.