Иран на Генассамблее ООН заявил, что ждет отмены санкций США на переговорах по атому
Президент Ирана Эбрагим Раиси на Генассамблее ООН заявил, что ждет отмены санкций США на переговорах по атому. Кампания давления Вашингтона на Тегеран, по словам Раиси, провалилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Тегеран желает вести переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций.
"Исламская Республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", - сказал он в выступлении на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США, в свою очередь, не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.
При этом, отметил президент, США вводили и новые санкции против Ирана.
"И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - также сказал он.
Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.
Напомним, что ранее мы писали о том, что новый президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом.