Іран на Генасамблеї ООН заявив, що чекає скасування санкцій США на переговорах по атому
Президент Ірану Ебрагім Раїсі на Генасамблеї ООН заявив, що чекає скасування санкцій США на переговорах по атому. Кампанія тиску Вашингтона на Тегеран, за словами Раїсі, провалилася.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Тегеран бажає вести переговори з питання своєї ядерної програми, які призвели б до повного скасування антиіранських санкцій.
"Ісламська Республіка Іран вважає корисними такі переговори в ядерній сфері, фінальним результатом яких стане скасування всіх репресивних санкцій", - сказав він у виступі на Генасамблеї ООН.
Він підкреслив, що хоча 15 доповідей МАГАТЕ свідчили про прихильність Тегерана його зобов'язанням в ядерній сфері, США, в свою чергу, не виконують власні зобов'язання і не скасовують санкції щодо Ірану.
При цьому, зазначив президент, США вводили і нові санкції проти Ірану.
"І ми не довіряємо обіцянкам, які робила адміністрація США", - також сказав він.
Він нагадав, що Іран не домагається створення ядерної зброї, і подібним озброєнням немає місця в іранській оборонній доктрині і політиці стримування. Раїсі додав, що подібний підхід заснований на релігійному декреті верховного лідера Ірану.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що новий президент Ірану заявив, що не зустрічатиметься з Байденом.