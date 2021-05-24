Иран еще не предпринял шаги, необходимые для снятия санкций, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что снимать санкции США против Ирана еще рано. Иран пока не предпринял шаги, необходимые для этого.

Как известно, США допускают заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшее время. Для этого нужно желание иранских властей.

Также сообщалось, что в Евросоюзе считают, что новый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном займет больше времени.