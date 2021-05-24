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Иран еще не предпринял шаги, необходимые для снятия санкций, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что снимать санкции США против Ирана еще рано. Иран пока не предпринял шаги, необходимые для этого.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Блинкена, обе

Как известно, США допускают заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшее время. Для этого нужно желание иранских властей.

Также сообщалось, что в Евросоюзе считают, что новый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном займет больше времени.

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