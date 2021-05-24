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Іран ще не зробив кроки, необхідні для зняття санкцій, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що знімати санкції США проти Іран ще рано. Іран поки не зробив кроки, необхідні для цього.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Блінкена, обидві

Як відомо, США допускають укладення ядерної угоди з Іраном найближчим часом. Для цього потрібне бажання іранської влади.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі вважають, що новий раунд переговорів щодо ядерної угоди з Іраном займе більше часу.

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