Иран еще не предпринял шаги, необходимые для снятия санкций, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что снимать санкции США против Ирана еще рано. Иран пока не предпринял шаги, необходимые для этого.
Об этом сообщает Reuters.
Для того, чтоб США сняли санкции, Ирану необходимо выполнить свои ядерные обязательства.
"Иран, я думаю, знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться к соблюдению требований в ядерной области. Мы еще не видели готов ли и желает ли Иран принять решение о том, что он должен сделать", - сказал Блинкен.
В предстоящие дни состоится пятый раунд переговоров между Ираном и США, в котором обе стороны обсудят, что нужно сделать для снятия санкций. В то же время Блинкен говорит, что есть прогресс в переговорах.
По словам Блинкена, обе стороны могут вернуться к первоначальной сделке.
"Тогда мы сможем использовать это в качестве основы, чтобы посмотреть, как сделать сделку потенциально более длительной и более сильной, а также заняться этими другими вопросами, будь то Поддержка Ираном терроризма... его дестабилизирующая поддержка различных марионеток по всему Ближнему Востоку", - сказал Блинкен.
Как известно, США допускают заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшее время. Для этого нужно желание иранских властей.
Также сообщалось, что в Евросоюзе считают, что новый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном займет больше времени.