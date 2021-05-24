Іран ще не зробив кроки, необхідні для зняття санкцій, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що знімати санкції США проти Іран ще рано. Іран поки не зробив кроки, необхідні для цього.

Для того, щоб США зняли санкції, Ірану необхідно виконати свої ядерні зобов'язання.

"Іран, я думаю, знає, що йому потрібно зробити, щоб повернутися до дотримання вимог в ядерній галузі. Ми ще не бачили чи готовий і чи бажає Іран прийняти рішення про те, що він повинен зробити", - сказав Блінкен.

У майбутні дні відбудеться п'ятий раунд переговорів між Іраном і США, в якому обидві сторони обговорять, що потрібно зробити для зняття санкцій. У той же час Блінкен каже, що є прогрес у переговорах.

За словами Блінкена, обидві сторони можуть повернутися до первісної угоди.