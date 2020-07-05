Иран еще не отправил "черные ящики" украинского самолета во Францию, - МИД

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Иран лишь дал обещание отправить самописцы во Францию

"Черные ящики" сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" до сих пор находятся в Тегеране. Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета во Францию до 20 июля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - подчеркнул он.

По словам Енина, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

Напомним, украинский самолет потерпел крушение 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Предварительно, самолет сбили иранские военные, что признали и в Тегеране.

Однако, для того, чтобы назвать окончательную причину и обстоятельства катастрофы, необходимо завершить расследование, одним из этапов которого является расшифровка "черных ящиков".

Недавно об отправке "черных ящиков" во Францию сообщили иранские государственные СМИ.

Кроме того, расшифровку бортовых самописцев самолета МАУ во Франции готовы начать уже в июле, как только получат их от Ирана.

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Автор: Дмитрий Левицкий