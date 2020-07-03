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Катастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших

Новости » Политика     03.07.2020 - 19:44
Катастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших
Фото: Анн Линде (flickr.com/ctbto)

Сроки и сумма компенсаций пока не сообщается

Правительство Ирана согласилось выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины". Лайнер был сбит иранскими военными в январе 2020 года.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает "Голос Америки".

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", - заявила она.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными 8 января этого года. Пассажирский самолет был поражен во время вылета из Тегерана. В результате происшествия погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Жертвами стали граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Отметим, страны жертв катастрофы самолета МАУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном.

Кроме того, правительство Ирана выразило готовность выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ, при этом пока сумма не называется.

Ранее Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании МАУ.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкатастрофаИран
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