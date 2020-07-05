Іран ще не відправив "чорні скриньки" українського літака у Францію, - МЗС

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Іран лише дав обіцянку відправити самописці у Францію

"Чорні скриньки" збитого іранськими військовими літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" досі знаходяться в Тегерані. Іран обіцяє передати бортові самописці українського літака у Францію до 20 липня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми уважно спостерігаємо за цим процесом. Буквально пару днів тому ми отримали згоду від французької влади прийняти наших двох експертів, які мають взяти участь у цьому технічному процесі", - наголосив він.

За словами Єніна, якщо технічне розслідування покаже стороннє втручання, то Україна буде переходити до другого етапу переговорного процесу та вимагатиме конкретного рівня компенсації родинам загиблих.

Нагадаємо, український літак зазнав аварії 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана. На борту літака перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Попередньо, літак був збитий іранськими військовими, що визнали й у Тегерані.

Однак, для того, щоб назвати остаточну причину та обставини катастрофи, необхідно завершити розслідування, одним з етапів якого є розшифровка "чорних скриньок".

Нещодавно про відправку "чорних скриньок" до Франції повідомили іранські державні ЗМІ.

Крім того, розшифровку бортових самописців літака МАУ у Франції готові почати вже у липня, як тільки отримають їх від Ірану.

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Автор: Дмитро Левицький