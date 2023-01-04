UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран будує безпілотний авіаносець із переобладнаного торгового судна, - ЗМІ

Фото: Іран будує безпілотний авіаносець із переобладнаного торгового судна (globalsecurity.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У сухому доку біля входу до Перської затоки Військово-морські сили Ірану перетворюють колишній торговий контейнеровоз на корабель для перевезення безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USNI News.

Згідно із супутниковими знімками та фотографіями з відкритих джерел, опублікованих співавтором USNI News Саттоном, військово-морський корабель Корпусу вартових Ісламської революції "Шахід Махдаві" - колишній контейнеровоз під прапором Ірану переобладнується у військовий корабель для перевезення гелікоптерів і дронів на Іранському суднобудівному та офшорному промисловому комплексі у Бандар-Аббасі поблизу Ормузької протоки.

Зазначається, що "Шахід Махдаві" перебуває в сухому доці щонайменше з травня, і з того часу переробляється з торговому судну на військове.

На нових фотографіях видно, як палубу торговельного судна зняли перед установкою надводного пускового апарату.

Саттон зазначив, що переобладнання додає велику консольну кабіну екіпажу з лівого борту. Проте наразі незрозуміло, чи буде також додано звис до правого борту.

"Той факт, що надбудова охоплює оригінальну палубу, означає, що традиційна компоновка авіаносця неможлива. Ракурси на доданій кабіні також не традиційні. Можливо, це натякає на польотну палубу, що проходить від лівого до правого борту перед надбудовою", - вважає Саттон.

При цьому іранські ЗМІ повідомляли, що корабель використовується для зберігання безпілотників, щоб збільшити можливості країни для нанесення дальнього удару.

Нагадаємо, раніше Іран цинічно похизувалися "ефективністю" своїх дронів.

Окрім того, повідомлялося, що Росія може поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірандрони