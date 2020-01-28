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Иран будет противодействовать "сделке века" США

Новости » Политика     28.01.2020 - 22:06
Иран будет противодействовать "сделке века" США
Иллюстративное фото (GettyImages)

По словам Мусави, "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию обречена на провал

Иран будет противодействовать "сделке века" США в сотрудничестве с другими странами региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббас Мусави, "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию обречена на провал.

"Подобного рода злобные проекты обречены на провал", - заявил он.

Он отметил, что Иран готов сотрудничать и противодействовать заговору, который кроется якобы за "сделкой века" против исламского мира, несмотря на наличие противоречий с другими странами региона.

Напомним, Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века" по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. По словам премьера, мирный план Трампа предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Как сообщало РБК-Украина, согласно мирному плану Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранПалестина
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