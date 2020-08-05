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Украина хочет получить от Ирана всю информацию о катастрофе МАУ

Киев, Среда 05 августа 2020 13:18
Украина хочет получить от Ирана всю информацию о катастрофе МАУ
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киев надеется получить все данные до следующих переговоров в октябре

До следующего раунда переговоров с Ираном о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Киев хочет получить всю информацию об обстоятельствах ракетного удара. Переговоры продолжатся в октябре.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров, который прошел в Киеве 30 июля.

"Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что до следующего раунда переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю необходимую информацию относительно обстоятельств катастрофы. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к определению суммы компенсаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ, однако все суммы будут перечислены только после того, как завершится расследование и виновные понесут ответственность.

Кроме того, стало известно, что Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу самолета, которая произошла в январе 2020 года.

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