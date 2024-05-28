Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення "ядерки", - Reuters

Іран продовжує збагачення урану до рівня, який потрібний, щоб створити власну ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказано у звітах Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які є у розпорядженні Reuters .

У звітах наголошується, що переговори МАГАТЕ з Іраном, спрямовані на зміцнення співробітництва, зайшли в глухий кут. При цьому Тегеран виконав лише малу частину кроків, які він зобов'язався зробити в спільній заяві про співпрацю минулого року.

"За минулий рік не було досягнуто жодного прогресу в реалізації Спільної заяви від 4 березня 2023 року", - йдеться у документах МАГАТЕ.

У травні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідував Іран для переговорів з чиновниками країни, але ситуація зайшла в глухий кут після загибелі в авіакатастрофі президента Ірану Ібрахіма Раїсі.

"Генеральний директор знову звертається до нового уряду Ірану із закликом продовжити діалог на високому рівні та подальші технічні обміни, розпочаті 6-7 травня 2024 року, і висловлює готовність до цього", - наголошується в доповідях.

В одній із доповідей сказано, що запаси урану, збагаченого до 60%, близькі на 90% до урану, який необхідний для створення ядерної зброї, лише за квартал зросли на 20,6 кг до 142,1 кг.

Як уточнює Reuters, якщо уран, який має Іран, збагачувати і далі, то теоретично можна створити три види ядерної зброї.