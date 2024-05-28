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Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания "ядерки", - Reuters

Вторник 28 мая 2024 15:33
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Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания "ядерки", - Reuters Иллюстративное фото: Иран может создать ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран продолжает обогащение урана до уровня, который необходим, чтобы создать собственное ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые есть в распоряжении у Reuters.

В отчетах отмечается, что переговоры МАГАТЭ с Ираном, которые направлены на укрепление сотрудничества, зашли в тупик. При этом Тегеран выполнил лишь малую часть шагов, которые он обязался предпринять в совместном заявлении о сотрудничестве в прошлом году.

"За прошедший год не было достигнуто никакого прогресса в реализации Совместного заявления от 4 марта 2023 года", - сказано в документах МАГАТЭ.

В мае гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещал Иран для переговоров с чиновниками страны, но ситуация зашла в тупик после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси.

"Генеральный директор вновь обращается к новому правительству Ирана с призывом продолжить диалог на высоком уровне и последующие технические обмены, начатые 6-7 мая 2024 года, и выражает готовность к этому", - подчеркивается в докладах.

В одном из докладов сказано, что запасы урана, обогащенного до 60%, близки на 90% к урану, который необходим для создания ядерного оружия, только за квартал выросли на 20,6 кг до 142,1 кг.

Как уточняет Reuters, если уран, который есть у Ирана, обогащать и дальше, то теоретически можно создать три вида ядерного оружия.

Что предшествовало

Напомним, еще в прошлом году МАГАТЭ выяснило, что Иран увеличил темпы производства обогащенного урана, который необходим для того, чтобы создать ядерное оружие.

Уже в январе этого года Гросси, что у Ирана достаточно обогащенного урана для создания нескольких атомных боеголовок.

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МАГАТЭ Иран Ядерное оружие
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