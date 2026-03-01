Іран атакував власний танкер, який перебуває під санкціями США та ЄС

Центр морської безпеки Оману повідомив, що атака відбулася після попередніх ударів безпілотників в інших частинах країни Перської затоки. Танкер плив під прапором Панами.

Агентство зазначає, що це перший випадок, коли цілі в Омані або поблизу нього були уражені після хвилі ударів Тегерана по країнах Перської затоки після спільних американо-ізраїльських атак на Іран , які втягнули регіон у нову війну.

Екіпаж танкера Skylight, який складався з 20 осіб (15 громадян Індії та 5 іранців), був евакуйований після атаки.

За попередньою інформацією, четверо членів екіпажу отримали травми різного ступеня тяжкості.

Зареєстрованим власником Skylight є Sea Force Inc, а управління нею здійснюється Red Sea Ship Management LLC.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти суден Red Sea Ship Management та Skylight, звинувативши керуючу компанію та її власника в експлуатації "тіньового флоту" для транспортування іранських нафтопродуктів у Перській затоці.

Сервіс моніторингу суден Tankertrackers.com описав Skylight як невеликий танкер, який здебільшого використовувався для заправки інших суден паливом і стояв на якорі біля півострова Мусандам з 22 лютого.

Півострів Мусандам, що належить Оману, розділяє з Іраном контроль над Ормузькою протокою, життєво важливим стратегічним вузьким пунктом, через який проходить приблизно п'ята частина світового споживання нафти

Варто зазначити, що вчора в Ірані заявляли, що блокуватимуть цю протоку.

Дані моніторингу Bloomberg показують, що деякі контейнеровози зупинилися або розвернулися під час транзиту. Низка міжнародних компаній вже видала розпорядження своїм суднам зупинити проходження протоки.