Иран атаковал собственный танкер, который находится под санкциями США и ЕС

Возле полуострова Мусандам в Омане Иран атаковал танкер, который находится под санкциями США и ЕС за перевозку иранской нефти. Пострадали четверо членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Центр морской безопасности Омана сообщил, что атака произошла после предыдущих ударов беспилотников в других частях страны Персидского залива. Танкер плыл под флагом Панамы.

Агентство отмечает, что это первый случай, когда цели в Омане или вблизи него были поражены после волны ударов Тегерана по странам Персидского залива после совместных американо-израильских атак на Иран, которые втянули регион в новую войну.

Экипаж танкера Skylight, который состоял из 20 человек (15 граждан Индии и 5 иранцев), был эвакуирован после атаки.

По предварительной информации, четверо членов экипажа получили травмы различной степени тяжести.

Зарегистрированным владельцем Skylight является Sea Force Inc, а управление ею осуществляется Red Sea Ship Management LLC.

В декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против судов Red Sea Ship Management и Skylight, обвинив управляющую компанию и ее владельца в эксплуатации "теневого флота" для транспортировки иранских нефтепродуктов в Персидском заливе.

Сервис мониторинга судов Tankertrackers.com описал Skylight как небольшой танкер, который в основном использовался для заправки других судов топливом и стоял на якоре у полуострова Мусандам с 22 февраля.

Полуостров Мусандам, принадлежащий Оману, разделяет с Ираном контроль над Ормузским проливом, жизненно важным стратегическим узким пунктом, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти

Стоит отметить, что вчера в Иране заявляли, что будут блокировать этот пролив.

Данные мониторинга Bloomberg показывают, что некоторые контейнеровозы остановились или развернулись во время транзита. Ряд международных компаний уже издал распоряжение своим судам остановить прохождение пролива.