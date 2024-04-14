Іран атакував Ізраїль: у Єрусалимі було чути вибухи, у низці регіонів оголосили тривогу

"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Повідомляється, що окрім дронів Іран запустив крилаті та балістичні ракети. Збройні сили Ізраїлю, США, Британії та Йорданії координують зусилля для їх знищення.

У низці регіонів Ізраїлю оголосили повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах було чути вибухи.

Що передувало

У перший день квітня по будівлі іранського консульства в Дамаску (Сирія) було завдано ракетного удару. В результаті удару загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали. Одним із загиблих у результаті ізраїльського нападу на консульство був генерал Мухаммед Реза Захеді, який вважався одним з командирів КВІР у Сирії, та відповідав за комунікацію між Іраном, Сирією та ліванською "Хезболлою".

Іран звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь, але терміни цієї відповіді не озвучувалися. Днями Тегеран висунув ультиматум Радбезу ООН, зажадавши засудження дій Ізраїлю. В іншому ж випадку - Іран буде мститись.

Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки своєї території країна завдасть ударів у відповідь. В Ізраїлі додали, що армія країни перебуває у підвищеній готовності.

Водночас американський телеканал CBS News дізнався, що США очікують атаки Ірану на Ізраїль до кінця 12 квітня. За словами джерел телеканалу, Іран може використати понад 100 безпілотників та десятки ракет, які будуть націлені на військові цілі на території Ізраїлю. Також джерела телеканалу оцінили, чи зможе Ізраїль відбити таку іранську атаку.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

Ірано-ізраїльське протистояння триває з часів Ісламської революції в Ірані 1979 року, яке вилилось у приховану підтримку Іраном "Хезболли", а до 2005 року перетворилося в регіональний проксі-конфлікт.

Сьогодні Іран активно підтримує ворогів Ізраїлю - "Хезболлу", ХАМАС, "Ісламський джихад", а також єменських хуситів

Після нападу ХАМАС з Сектору Газа на Ізраїль стосунки Тель-Авіва з Тегераном ще більше загострилися. Іран підтримав бойовиків ХАМАС, а проіранська "Хезболла" завдавала ударів по Ізраїлю з території Лівану. А підтримувані Іраном єменські хусити декілька разів намагалися ударити по Ізраїлю балістичними ракетами.

Детальніше про причини нинішнього конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.